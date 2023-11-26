"أجمل اللحظات والذكريات".. موسيماني يستعيد ذكرياته مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - استعاد بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكرياته مع الأحمر في كأس العالم للأندية، وأبدى سعادته بما قدمه في فترة توليه منصب المدير الفني.

وقام موسيماني بنشر بعض الكلمات المؤثرة التي أعادت الذكريات بينه وبين الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أجمل اللحظات والذكريات كانت مع النادي الأهلي".

وأكمل: "كنا مثل الفايكنج وداهمنا إفريقيا وأمريكا الجنوبية وعاقبنا آسيا، ولم يتم إيقاف الفريق إلا من قبل أوروبا".

واختتم: "على الأقل عندما عدنا من كأس العالم للأندية كان معنا الميدالية البرونزية كثالث أفضل فريق في العالم".

وتولى المدرب الجنوب إفريقي، مهمة تدريب الأهلي لمدة موسمين ونصف وحصل على العديد من البطولات، من ضمنهم دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة واحدة كما حصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين في 2020 و2021.

