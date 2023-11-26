نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب أحمد القندوسي عن مواجهة البنك الأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إصابة أحمد القندوسي لاعب الفريق بجزع في الرباط الداخلي للركبة وغيابه عن مواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

ويسعى أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تجهيز بديل لأحمد القندوسي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر سيراميكا كليوباترا من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها يوم 1 ديسمبر على ستاد بتروسبورت.

