نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا مساء اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2023.

وستنطلق أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: اودوغِي - بن ديفيز- إيميرسون - بورو

خط الوسط: بينتانكور - لوسيلسو- خيل.

خط الهجوم: جونسون - سون - كولوسيفسكِي

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد أستون فيلا

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع بتعليق "خليل بلوشي".

