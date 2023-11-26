تعديل موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة -



قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد، بالإعلان عن تعديل موعد المباراة التي تقام بين الأهلى ضد الزمالك، في دوري المحترفين.

تعديل موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري المحترفين



ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدورى المحترفين.



وأعلن اتحاد كرة اليد تأخير موعد المواجهة بين ديربي الأهلي والزمالك، لتقام فى تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على صالة العاصمة الإدارية، بدلا من الساعة السادسة مساء في ذات اليوم بعد انتهاء المرحلة الأولى.



ويدخل المارد الأحمر المواجهة وهو في صدارة المرحلة الأولى برصيد 42 نقطة، وعلى الجانب الأخر يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 38 نقطة.

ويتقابل الزمالك ضد الأهلي، عقب نجاح الأحمر في الفوز على الطيران بنتيجة 41–21 بالجولة الماضية، كما تمكن الزمالك بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 31–24