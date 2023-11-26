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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن غضبه بشأن احتفال لاعب الأهلي صلاح محسن، واحتفاله بهدفه في شباك ميدياما الغاني، الذي أثار غضب الجماهير بعد إشارته بعلامة السكوت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أول تعليق من شوبير على احتفال صلاح محسن بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني



وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": " لا أحد يعلم صلاح كان بيشاور لمن المدرب أو الجمهور أو الإعلام، ومن الممكن أن يكون بيقلد أرنولد بعد هدفه في مرمي مانشستر سيتي".

وتابع: "اللاعب أوضح للجمهور أنه لم يقصد شيئا ونرجو منه عدم تكرار الواقعة، صلاح محسن لاعب جيد ويجب أن يستغل الفرص بشكل جيد".

وشارك صلاح محسن في فوز فريقه بثلاثية نظيفة أمام ميدياما الغاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة اعتلى المارد الأحمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي شباب بلوزداد وصيفًا بنفس عدد النقاط والأهداف، ويأتي ميدياما ثالثًا دون نقاط، يليه يانج أفريكانز التنزاني.