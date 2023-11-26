نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. محمد الدماطي رئيسّا لبعثة الأهلي في تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي برئاسة بعثة الأهلي في تنزانيا.

وتتجه بعثة النادي الأهلي إلي تنزانيا يوم الخميس القادم استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا

وحقق الأهلي الفوز على ميديما الغاني بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.