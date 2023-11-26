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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي على أن تركيزه منصب على مباراة الغد أمام برسيبوليس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تصريحات نارية من كاسترو قبل موقعة النصر الآسيوية

وأضاف كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"لا يوجد في ذهني سوى مباراتنا غدًا امام بيرسبوليس، نعم أفكر في مباراة الهلال وهذه مسؤوليتي كمدرب، ونحن كمدربين نفكر في جميع المباريات إلى نهاية الموسم".

وأضاف:"عملنا كثيرا للتجهيز للمباراة ولقد لعبنا مباراة قبل يومين، واللاعبين لا يزالون في وضعية الاستشفاء ولكن لدينا الوقت".

وتابع:"نريد أن نتأهل في مباراتنا غدًا بصفة نهائية".

وأشار:"نعرف قيمة الخصم وهو فريق لديه شغف كبير في الملعب ولكن ذالك لا يجعلنا نفقد التركيز".

وأكمل:"نحن كمُدربين نشاهد المباراة السابقه والقادمة لأن كرة القدم تغيرت لكثرة المنافسات".