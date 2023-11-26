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أحمد جودة - القاهرة - كلف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الطبي للفريق القدم الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

طلب عاجل من خالد بيبو للجهاز الطبي بالنادي الأهلي

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج.

وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

وكان القندوسي قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال المباراة الودية أمام الجونة أول أمس الجمعة.