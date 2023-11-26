شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم المصري البورسعيدي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر قرارات الأهلي بشأن التعاقد مع مهاجم محلي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع مروان حمدي

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مروان حمدي خارج حسابات النادي الأهلي تمامًا".

وأكمل:" خرج من حسابات المارد الأحمر رغم كونه لاعب مميز، بالإضافة لموافقة النادي المصري لبيعه للأهلي أو أي نادي أخر، ولكن كل الأمور تشير أن اللاعب خارج حسابات الأهلي".

ويذكر أنه كان قد تردد بعض الأنباء خلال الساعات الماضية التي تشير برغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمس بثلاثية دون رد على حساب فريق ميدياما الغاني، ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

