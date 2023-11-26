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أحمد جودة - القاهرة - شارك الاتحاد الأفريقي للدارتس في اجتماع الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية " الأوكسا" التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 إلى 26 من شهر نوفمبر الجاري وضم الوفد الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد وجودة أبو النور الأمين العام ويشارك في اجتماع الجمعية العمومية نحو 56 اتحادا رياضيا إفريقيا

الأفريقي للدارتس "يشارك في الجمعية العمومية لاتحاديةالكونفدراليات الرياضية الأفريقية



وكان الاتحاد الدولي للدارتس قد وافق رسميا على إشهار الاتحاد الأفريقي في اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر سبتمبر الجاري ويضم الاتحاد الأفريقي للدارتس نحو 12 دولة إفريقية وهى: مصر - دولة المقر- وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وغانا وأوغندا وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان ونيجيريا وكينيا وليبيا

ودشن الاتحاد أول بطولاته القارية خلال شهر مارس الماضي في مدينة الأقصر المصرية وتقام البطولة الثانية في تونس خلال شهر إبريل المقبل 2024.

وقال الدكتور يحيى عبد القادر إن انضمام الاتحاد الأفريقي للدارتس إلى الأوكسا يساعد الاتحاد في الاستفادة من خطة الأوكسا الرياضية في القارة الأفريقية والتواجد في البطولات الأفريقية لا سيما دورات الألعاب الأفريقية المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد يتواصل مع الهيئات الرياضية في القارة من أجل زيادة عدد الأعضاء بالاتحاد ومساعدة الاتحادات الحالية في القيام بدور ها بشكل يحقق الفائدة للقارة.