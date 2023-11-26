نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي.

وطالب معتمد جمال من اللاعبين بضرورة التركيز واستغلال الفرص أمام أبو سليم الليبي من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد برج العرب.

