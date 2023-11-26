موسكو ـ د. ب. أ: أكد الامين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم امس أن الاندية الروسية لم تحصل على مقابل مالي من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) نظير مشاركة لاعبيها في مونديال قطر 2022، وذلك في ضوء العقوبات المفروضة على روسيا.وقال ماكسيم ميتروفانوف الامين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم لوكالة أنباء «تاس» الحكومية امس أن فيفا «جمد حتى الآن الأموال الخاصة بمشاركة اللاعبين في مونديال قطر 2022… فيفا لم يرسل هذه الأموال لأن أنديتنا خاضعة لعقوبات».

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