تنافس وإثارة فـي أشواط السباق السادس للخيول العربية الأصيلة بمضمار الرحبة ببركاء

اشتمل على ثمانية أشواط

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

نظم الاتحاد العماني للفروسية والسباق بمضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء السباق السادس وبحضور جماهيري كبير من محبي رياضة الخيل، اشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الآصيلة، وشوط للخيول العربية الأصيلة (الانتاج المحلي ) وشوط للخيول المهجنة الأصيلة، جاءت نتائجها على النحو الآتي :

الشوط الأول : سباق وادي بني خالد للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر.

توجت بالمركز الأول المهرة ريم البوادي لمالكها فهد بن عبدالله الحسني وفارسها مؤنس بن سالم السيابي ومدربها وليد بن محمد اليحيائي، وجاء في المركز الثاني الحصان معجز لمالكه حمود بن سعيد النهدي وفارسه خالد بن محمود البلوشي ومدربه هزاع بن حمد المالكي، وحلت ثالثا المهرة اربي مسك لمالكها عبدالعزيز بن سالم المسروري وفارسها يحيى بن جمعة الحمداني ومدربها أحمد بن خميس اليزيدي.

الشوط الثاني : سباق وادي شاب للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر

حقق المهر اس اتش البراق المركز الأول لمالكه سعود بن هويشل الهنائي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه يونس بن سعيد الكلباني، وظفر بالمركز الثاني الحصان الجرينجو لمالكه محبوب بن محمد هاشماني وفارسه خالد بن محمود البلوشي ومدربه ناصر بن حمد القطيطي، وحل ثالثا الحصان مرسول لمالكه حمزة بن علي الطائي وفارسه يحيى بن جمعة الحمداني ومدربه محمد بن عيسى البلوشي .

الشوط الثالث : سباق وادى دوكه للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر

فاز بالمركز الأول الحصان داسان دي لمالكه خالد بن عبدالله البلوشي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه منذر بن درويش البلوشي، وجاء في المركز الثاني الحصان ذو الفقار لمالكه فيصل بن نبهان السعدي وفارسه ابراهيم بن خميس الهنائي ومدربه سلطان بن سيف البوسعيدي وحلت ثالثا الفرس مدينة مسقط لمربط مسقط وفارسها شاكر بن علي البلوشي ومدربها حمد بن سعيد السعيدي.

الشوط الرابع : سباق وادي الابيض للخيول العربية الاصيلة الانتاج المحلى لمسافة 1800 متر

توجت بالمركز الاول الفرس همسة للخيالة السلطانية وفارسها المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربها فهد بن عبادي الحجري، وجاء في المركز الثاني المهر مارد الوافي لمالكه عبدالله بن مسلم الراسبي وفارسه مازن بن مبارك اليحيائي ومدربه علي بن سالم الهاشمي، وحل ثالثا الحصان الأسبق للخيالة السلطانية وفارسه اسحاق بن ابراهيم البلوشي ومدربه أسعد بن علي السيابي .

الشوط الخامس : سباق وادي حيبي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر

توج بالمركز الأول الحصان مقصود لمالكه سعيد بن داود البلوشي وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه كهلان بن محمد البلوشي ، وحل في المركز الثاني الحصان بومولوجست لمالكه سالم بن عبدالله السيابي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه نبراس بن سالم السيابي، وجاء في المركز الثالث الحصان الغيث لمالكه حمد بن راشد السنيدي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ومدربه عثمان بن راشد.