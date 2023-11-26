فـي دوري تمكين شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

حافظ فريق السلام على صدارته لدوري تمكين للدرجة الأولى لكرة القدم ضمن (المجموعة الثانية) وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق صلالة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأول بملعب السلام في فرعه بولاية شناص، اقيم اللقاء في اجواء ماطرة وقدم الفريقان عرضا كرويا خلا من اللمحات الفنية مع ضياع العديد من الفرص السهلة من اقدام المهاجمين، حيث انتهى الشوط الأول سلبيا والشوط الثاني بدأ بجس النبض مع تبادل الهجمات للفريقين ومن هجمة منظمة تمكن السلام من احراز هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه بيران ندوي في الدقيقة (60) بعدها استمر لعب الفريقين بنفس الوتيرة لينتهي اللقاء بفوز السلام بهدف محافظا بذلك على صدارته للمجموعة، أدار المباراة الحكم الوليد الصبحي وساعده جاسم العامري ويحيى الحارثي وياسر المجرفي رابعا ونادر سعيد النعيمي مراقبا ومحمد احمد الموسوي مقيما للحكام.

وفي لقاءات اخرى تمكن الخابورة من تجاوز الطليعة بنتيجة 3/‏1 وفاز مسقط على قريات بهدف دون مقابل وفي لقاء ضمن الأسبوع التاسع تمكن الاتحاد من الفوز على فنجاء بنتيجة 3/‏1 وتعادل صحم وأهلي سداب 2/‏2 وفاز نزوى على المضيبي بنتيجة 2/‏1.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلام يحافظ على صدارة مجموعته والخابورة يتجاوز الطليعة ومسقط يتخطى قريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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