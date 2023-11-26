بدء سباقات الهجن الأهلية بولاية ثمريت

ثمريت ـ العمانية : بدأت امس فعاليات سباقات الهجن الأهلية لعام 2023 بولاية ثمريت، التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار ممثلًا في مكتب والي ثمريت، وتستمر 6 أيام. تشتمل هذه الفعاليات على ثلاث منافسات رئيسة، وهي مسابقة المحالبة ومسابقة المزاينة وتختتم الفعاليات بالسباق التنافسي الرئيس الذي سيقام في اليوم الختامي على مضمار ميدان سباقات الهجن بولاية ثمريت.وتشارك في منافسات المحالبة ثلاث فئات من النوق، وهي فئة النوق العُمانيات وفئة النوق الحزامي وفئة النوق ضرائب، ولكل فئة ثلاثة أشواط حيث يتم حساب كمية الحليب بميزان الكيلو جرام، بالإضافة إلى ثلاثة أشواط تحدي مفتوحة (شوط التحدي المفتوح عُمانيات، وشوط التحدي المفتوح للمجاهيم، وشوط التحدي المفتوح للضرائب المحليات).

وتتنافس في مسابقة المزاينة على ميدان ولاية ثمريت لسباقات المزاينة عدة فئات، منها مزاينة عُمانيات مفتوح وتشتمل على 9 أشواط ومزاينة مجاهيم 9 أشواط ومزاينة ضرائب المحليات 6 أشواط، ومزاينة الجمل والترصيص عُمانيات شوطين، ومزاينة الجمل والترصيص مجاهيم شوطين، بالإضافة إلى 6 أشواط تحدي لمزاينة المجاهيم و6 أشواط تحدي لمزاينة العُمانيات. وستمنح الجوائز لأصحاب النوق الحاصلة على المراكز من الأول حتى العاشر، حيث تختتم فعاليات سباقات الهجن الأهلية لعام 2023 بولاية ثمريت يوم الخميس المقبل بإقامة خمسة أشواط رئيسة للسباق التنافسي على أرض ميدان ثمريت لسباقات الهجن.

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