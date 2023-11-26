نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير ملعب مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت رابطة الأندية، بالإعلان عن تعديل الملعب الذي يستضيف مواجهة الأهلي ضد سموحة، في اللقاء الذي يجمع بينهما بالجولة السابعة من عمر مسابقة دوري Nile.

وتم نقل المباراة إلى تجمع بين الأهلي وسموحة لملعب المقاولون العرب، بدلًا من ملعب الأهلي وي السلام، الذي كان من المقرر أن يستضيف اللقاء.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمبارياته في الدوري المصري، عقب مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد ميدياما الغاني.

وتمكن الأهلي من الفوز على ميدياما الغاني في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي وي السلام في القاهرة.

الأهلي يواجه سموحة في الدوري المصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء ويحتضن اللقاء ستاد المقاولون العرب، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويدخل الأهلي المواجهة وهو متصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.