نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة ماراثونية.. توتنهام يسقط على أرضه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام أمام نظيره فريق أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة توتنهام ضد أستون فيلا

بدأ رتم المباراة سريع بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقين العديد من التسديدات.

وسجل لوسيلسو هدف توتنهام الأول في شباك أستون فيلا في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح سون في هز شباك أستون فيلا من جديد في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول مم المباراة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة تمكن ب أو توريس من تسجيل هدف التعادل لصالح أستون فيلا.

وصوب بايلي كرة قوية في الدقيقة الثانية والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وجاء سون مرة أخرى في الدقيقة التاسعة والخمسين ليهز شباك أستون فيلا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واستطاع أولى واتنكيز من تسجيل هدف التقدم لصالح الفريق الضيف في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

حاول لاعبو توتنهام معادلة النتيجة فيما تبقى من دقائق في شوط المباراة الثاني لكن لم ينجحوا لتنتهي بلك أحداث اللقاء.

