نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام ضد أستون فيلا اليوم الأحد 26/11/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام ضد أستون فيلا اليوم الأحد 26/11/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة توتنهام ضد أستون فيلا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة توتنهام ضد أستون فيلا

نجح لوسيلسو من تسجيل هدف توتنهام الأول في شباك أستون فيلا في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة تمكن ب أو توريس من تسجيل هدف التعادل لصالح أستون فيلا.

وتمكن أولى واتنكيز من تسجيل هدف التقدم لصالح أستون فيلا في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة.