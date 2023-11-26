نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يتحرك بعد إصابة القندوسي وتغيير ملعب مباراة سموحة.. مدرب النصر يتجاهل ديربي الهلال وأوروبا تطارد معجزة ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 26-11-2023 في السطور التالية.

الأهلي يتحرك بعد إصابة القندوسي

كلف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الطبي للفريق القدم الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج.

وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

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مهاجم الأهلي يقترب من التواجد أساسيًا أمام سموحة في دوري نايل

يقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صلاح محسن من التواجد أساسيًا أمام سموحة في دوري نايل.

وياتي ذلك بناء على طلب مارسيل كولر الذي يرغب في الاستعانة بصلاح محسن أساسيًا أمام سموحة في دوري نايل.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

تغيير ملعب مباراة الأهلي ضد سموحة

قامت رابطة الأندية، بالإعلان عن تعديل الملعب الذي يستضيف مواجهة الأهلي ضد سموحة، في اللقاء الذي يجمع بينهما بالجولة السابعة من عمر مسابقة دوري Nile.

وتم نقل المباراة إلى تجمع بين الأهلي وسموحة لملعب المقاولون العرب، بدلًا من ملعب الأهلي وي السلام، الذي كان من المقرر أن يستضيف اللقاء.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمبارياته في الدوري المصري، عقب مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد ميدياما الغاني.

وتمكن الأهلي من الفوز على ميدياما الغاني في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي وي السلام في القاهرة.

أول تعليق من شوبير على احتفال صلاح محسن

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن غضبه بشأن احتفال لاعب الأهلي صلاح محسن، واحتفاله بهدفه في شباك ميدياما الغاني، الذي أثار غضب الجماهير بعد إشارته بعلامة السكوت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": " لا أحد يعلم صلاح كان بيشاور لمن المدرب أو الجمهور أو الإعلام، ومن الممكن أن يكون بيقلد أرنولد بعد هدفه في مرمي مانشستر سيتي".

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محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي برئاسة بعثة الأهلي في تنزانيا.

وتتجه بعثة النادي الأهلي إلي تنزانيا يوم الخميس القادم استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا

وحقق الأهلي الفوز على ميديما الغاني بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات نارية من كاسترو قبل موقعة النصر الآسيوية

أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي على أن تركيزه منصب على مباراة الغد أمام برسيبوليس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"لا يوجد في ذهني سوى مباراتنا غدًا امام بيرسبوليس، نعم أفكر في مباراة الهلال وهذه مسؤوليتي كمدرب، ونحن كمدربين نفكر في جميع المباريات إلى نهاية الموسم".

وأضاف:"عملنا كثيرا للتجهيز للمباراة ولقد لعبنا مباراة قبل يومين، واللاعبين لا يزالون في وضعية الاستشفاء ولكن لدينا الوقت".

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كبار أندية أوروبا تطارد أصغر لاعب يشارك في الدوري الإيطالي

دخلت بعض الفرق الكبرى، مثل ريال مدريد وليفربول وتشيلسي، في مطاردة المهاجم الإيطالي المعجزة فرانشيسكو كاماردا.

ووفقًا لموقع 90 دقيقة، يواصل فرانشيسكو كاماردا جذب اهتمام واسع النطاق من بعض الأندية الكبرى في القارة.

وأشرك ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، مؤخرًا اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا، حيث يتعين على فريق الدوري الإيطالي الآن خوض معركة للحفاظ على الموهبة الواعدة.

تتطلع الأندية بشكل متزايد إلى استقطاب ألمع المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث يتطلع المزيد من اللاعبين الشباب إلى المشاركة في مباريات الفريق الأول.