نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفي محمد.. نانت يتعادل مع لوهافر في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق نانت سلسلة نتائجه السلبية في بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي، حيث انتهت مباراته اليوم الأحد بتعادله دون أهداف مع فريق لوهافر في إطار الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

نانت يتعادل مع لوهافر في الدوري الفرنسي

لم يتغير سياق المباراة طوال أطوارها، حيث استمر التعادل السلبي في الشوطين، على الرغم من أن فريق لوهافر اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين اعتبارًا من الدقيقة 67 بسبب طرد لاعبه أندريه آيو.

رغم النقص العددي لصالح نانت، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق التفوق واكتفى بالتعادل السلبي، وهذا يأتي كتكرار لنتائجه السلبية السابقة.

شارك المحترف المصري مصطفى محمد كأساسي في صفوف نانت في هذه المباراة وتم استبداله في الدقيقة 59، وقد أبدى عدم رضاه على هذا القرار.