نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس النصر.. نادي سعودي يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اخر تطورات ملف مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وموقفه من الانتقال لصفوف أندية الدوري السعودي بجانب النصر.

هل ينتقل دي خيا للاتفاق؟

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فأن مسؤولي نادي الاتفاق السعودي يهتمون بضم الإسباني ديفيد دي خيا حيث لم ينتقل لأي نادي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد وحل محله اندريه اونانا.

وأكدت الصحيفة أن دي خيا يملك عروض من النصر وإنتر ميامي وبايرن ميونخ الألماني ولكنه رفض عرض العالمي براتب خيالي حيث كان العرض تلقيه 500 الف جنيه استرليني بالاسبوع وهو أكثر بكثير من راتبه بناديه السابق.

لماذا يهتم النصر بدي خيا؟

واختتمت التقارير أن الاتفاق يتمسك بضم دي خيا ولكن في حالة فشله في اقناعه بالانتقال لصفوفه باتفاق مالي مرضي له سوف تتدخل الأندية المنافسة لتولي مهمة الاقناع والفوز بالصفقة وقد يكون النصر الذي يبحث عن حارس لتراجع مستوى نواف العقيدي.

