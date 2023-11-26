نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب توتنهام بعد الخسارة: لم نحصل على ما نستحق.. لعبنا كرة قدم رائعة وأشعر بخيبة أمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى آنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن خيبة امله بعد الخسارة أمام أستون فيلا في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات بوستيكوجلو بعد خسارة توتنهام

وقال بوستيكوجلو في تصريحات صحفية لشبكة "بي بي سي": "أشعر بخيبة أمل للجماهير واللاعبين لأن لعبهم كان رائعًا اليوم، كرة القدم التي لعبناها كانت جيدة كما كانت طوال الموسم".

وأضاف: "كل ما يمكنك أن تطلبه هو أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم حتى لا يكون هناك إحباط، بل مجرد خيبة أمل لأنهم لم يحصلوا على ما يستحقونه".

وخسر السبيرز أمام الفيلانز بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهم على أرضية ملعب “توتنهام ستاديوم” بالعاصمة لندن.

وتجمد رصيد الفريق اللندني عند 26 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة الثامنة والعشرين في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن ليفربول.