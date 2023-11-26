رأسية أوباما تمنح الزمالك ثلاث نقاط غالية أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق أبو سليم الليبي، بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحداث مباراة الزمالك وأبو سليم

بدأت أحداث المباراة بضغط من جانب لاعبي القلعة البيضاء، في محاولة لإحراز هدف مبكر في شباك نظيره الليبي، واستمر الشوط الأول سجال بين اللاعبين في وسط الملعب، في محاولة للضغط من جانب كلا الفريقين ولكن دون جدوى لينتهي بالتعادل السلبي.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما في إحراز هدف الفوز للزمالك، في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني، بعد عرضية من زيزو داخل منطقة الجزاء قابلها يوسف أوباما برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

وبهذا الفوز نجح أبناء ميت عقبة، في حصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-204.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط.

3- أبو سليم الليبي 0 نقاط.

3- سوار الغيني 0 نقاط.

