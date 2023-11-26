نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يكتسح إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وانطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، بهجوم قوي من لاعبي الشياطين الحمر من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب المميز أليخاندرو جارناتشو نجم فريق مانشستر يونايتد، الهدف الأول لفريقه بطريقة على طريقة كريستيانو رونالدو.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب راشفورد من تسجيل الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد؛ مع الدقيقة 56 طريق ركلة جزاء.

وأضاف المهاجم الفرنسي مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد، الهدف الثالث في شباك إيفرتون عند الدقيقة 75 من أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

