نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري 2003 يخسر بركلات الترجيح أمام الزمالك 4/5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق المصري تحت 20 عام ” الفئة العمرية "2003"، بقيادة الكابتن حمادة طلبة خسارة غير مستحقة أمام ضيفه فريق الزمالك بنتيجة 4/5 في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب النادي الاجتماعي وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البطولة والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من وليد عبد الرازق ومصطفى حسن وسعد محمد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثانية والعشرين بعد حصوله على نقطة واحدة من نقاط المباراة الثلاث.

أحداث مباراة المصري والزمالك

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بعد سيطرة كبيرة من جانب لاعبي المصري على مجريات اللعب، ومع مطلع الشوط الثاني يحرز محمد صلاح زكي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الثانية، ليضغط المصري بشدة وينجح محمد المرسي في ادراك التعادل لأبناء بورسعيد بضربة رأس جميلة بعد عرضية جميلة من زميله أحمد فؤاد والذي أشعل الملعب بعد نزوله بديلا لزميله محمد ايهاب، ويعود الزمالك للتقدم بهدف عكس سير اللعب في الدقيقة الثانية والثلاثين عن طريق عبد الرحمن حمادة ليكثف المصري من ضغطه خاصة في ظل التغييرات الهجومية لمدربه الكابتن حمادة طلبة والتي أسفرت في النهاية عن إدراك هدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق البديل محمد الزيز ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بالفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة ليفوز أبناء ميت عقبة بنقطتين في الوقت الذي يكتفي فيه المصري بنقطة واحدة.

مثل المصري في المباراة: محمد محسن لحراسة المرمى، نور فتحي ، ابراهيم ناجي، خالد الدياسطي، محمد فوزي جاد لخط الظهر، محمد ايمن بدر، ابراهيم سعيد، أبو الفتح أشرف لخط الوسط، عبد الرحمن عصام، محمد المرسي ، محمد ايهاب لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد فؤاد، محمد صالح، عدنان عثمان، عبد الله أيمن، عماد عبد المعبود.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.