نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث تمكن فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه إريك تين هاج، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

ويتصدر فريق آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويقع فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأن

1- آرسنال: 30 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 29 نقطة.

3- ليفربول: 28 نقطة.

4- أستون فيلا: 28 نقطة.

5- توتنهام: 26 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 24 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 23 نقطة.

8- برايتون: 22 نقطة.

9- وست هام: 20 نقطة.

10- تشيلسي: 16 نقطة.

11- برينتفورد: 16 نقطة.

12- وولفرهامبتون: 15 نقطة.

13- كريستال بالاس: 15 نقطة.

14- نوتنجهام فورست: 13 نقطة.

15- فولهام: 12 نقطة.

16- بورنموث: 12 نقطة.

17- لوتون تاون: 9 نقاط.

18- شيفيلد يونايتد: 5 نقاط.

19- إيفرتون: 4 نقاط.

20- بيرنلي: 4 نقاط.