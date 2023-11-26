أستون فيلا يعمّق جراح توتنهام

أستون فيلا يعمّق جراح توتنهامعمق أستون فيلا جراح مضيفه توتنهام وألحق به الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه 2 -1 ، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

وخسر توتنهام آخر مباراتين له بالمسابقة أمام تشيلسي 1 -4 ووولفرهامبتون 1 -2، لتأتي الهزيمة أمام أستون فيلا لتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس.

على الجانب الأخر، رفع أستون فيلا رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الرابع، بفارق نقطتين عن توتنهام.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 22 عن طريق جيوفاني لو سيلسو، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق باو توريس.

وفي الدقيقة 61 سجل أولي واتكينز الهدف الثاني لأستون فيلا، ليخطف فريقه ثلاث نقاط غالية.