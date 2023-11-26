طالب من الحكم الرجوع إلى الڤار فتحصل على بطاقة حمراء.. الطرد الأول لراموس مع إشبيلية

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أحمد جودة - القاهرة - تحصل المدافع الاسباني سيرجيو راموس على الطرد الأول له مع فريق إشبيلية، أثناء لقاء الفريق مع ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

الطرد الأول لراموس مع إشبيلية

وخسر فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في إطار لقاء الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة عشر بالدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه راموس في الدقيقة 86 من أحداث اللقاء، وذلك بعد تدخل عنيف على اللاعب بريس مينديز

وطلب راموس من الحكم العودة إلى الڤار، ليلبي الحكم رغبة اللاعب ويعود لكي يلغي البطاقة الصفراء ويعطيه البطاقة الحمراء مباشرة وسط ذهول من اللاعب.

وتحصل اللاعب على اول بطاقة حمراء له مع الفريق بعد العودة إليه قادمًا من باريس سان جيرمان.

ويعتبر راموس اكثر لاعب حصل على بطاقة حمراء في الدوري الإسباني برصيد 21 بطاقة.

ويحتل فريق إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 14 مباراة حقق خلالهما انتصارين و6 تعادلات وخمس هزائم.