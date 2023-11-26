نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليجا.. ريال مدريد يتحدى الغيابات ويعتلي الصدارة مؤقتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز النجم البرازيلي الشاب رودريغو هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه ريال مدريد لاعتلاء قمة الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتًا)، عقب فوزه الكبير 3-0 على مضيفه قادش، اليوم الأحد، في الجولة 14 للمسابقة.

وفي ظل الغيابات العديدة التي عانى منها الريال قبل اللقاء، كان رودريغو على موعد مع التألق في المباراة، حيث افتتح التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة 14، ثم أضاف الهدف الثاني للفريق "الملكي" في الدقيقة 64، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات.

وواصل رودريغو تألقه في اللقاء، بعدما صنع الهدف الثالث، الذي أحرزه زميله الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 74.

وخاض ريال مدريد المباراة دون عدد كبير من نجومه مثل فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وحارس مرماه كيبا أريزابالاجا بداعي الإصابة، بالإضافة للثنائي إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا، الغائبين منذ بداية الموسم بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي للركبة.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الريال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، إلى 35 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه جيرونا، الحصان الأسود للبطولة، الذي مازال بإمكانة العودة للقمة حال فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو، غدًا الإثنين، في ختام مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد قادش، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.