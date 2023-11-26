يونايتد يهزم إيفرتون بثلاثية

يونايتد يهزم إيفرتون بثلاثيةفاز مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون 3 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة عن طريق أليخاندرو غاراناتشو، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 75 سجل أنطوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر يونايتد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).