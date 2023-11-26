نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضربات تتوالى على أنشيلوتي بعد انضمام مودريتش إلى مستشفى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة بعد إصابة نجم الفريق لوكا مودريتش خلال لقاء الفريق مساء اليوم الأحد أمام قادش.

والتقى ريال مدريد مع نظيره قادش في إطار منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وترك مودريتش أرضية الملعب بعد شكوته بإصابة عضلية، ليقرر أنشيلوتي الدفع بداني سيبايوس في الدقيقة 70 بدلًا منه.

الجدير بالذكر أن إبراهيم دياز عانى من آلام في المعدة قبل انطلاق المباراة، وانضم مودريتش إلى قائمة تضم كل من تيبو كورتوا وكيلا وميليتاو وكامافينجا وأردا جولر وتشواميني وفينيسيوس.

وفاز الملكي على نظيره قادش بثلاثة نظيفة، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 35 في صدارة الترتيب بصورة مؤقتة.

