تشابك بالأيدي في مباراة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة فريق أورانج ونظيره حدائق الأهرام والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح أورانج مشاجرة بالايدى بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة التي إتسمت بالقوة والإثاره بين لاعبي الفريقين

وأقيمت على ملعب نادي اسكو.

شهد اللقاء تقدم فريق أورانج بهدف حسان محمد في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتعادل احمد فوزي لحدائق الاهرام في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

وإدرك سيد بركات الهدف الثاني لأورانج في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع.



وكان حكم المباراة محمود عاطف قد أضاف 9 دقائق وقت بدل ضائع، وقام بطرد محمد أشرف لاعب حدائق الاهرام في الدقيقة 16 من الشوط الثاني

أدار المباراة الحكم محمود عاطف حكم ساحه وعاونه طارق عبده مساعد أول وعمرو فرج مساعد ثاني، وخليل ابو العلا مراقب حكام، وصلاح عبد الفتاح مراقب مسابقات.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد أورانج عند النقطة 17 محتلا وصافة المجموعة بفارق 3 نقاط عن الإعلاميين المتصدر، بينما تجمد رصيد فريق حدائق الاهرام عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر.