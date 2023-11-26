التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين يوفنتوس وإنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أحرز دوسان فلاهوفيتش نجم البيانكونيري أولى أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في مشوار الدوري الإيطالي في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وعدل لاوتارو مارتينيز نجم الإنتر الكفة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر المباراة.

وانطلقت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الثالثة عشر.

ودخل يوفنتوس المباراة ضد إنتر ميلان بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانييلي روجاني - فيديركو جاتي - جيلسون بريمير

الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - لوكاتيلي - فابيو ميريتي - فيليبي كوستيتش.

الهجوم: فيديريكو كييزا - مويس كين.

بينما دخل إنتر ميلان مباراته بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – ستيفان دي فراي – ماتيو دارميان

الوسط: فيديريكو دي ماركو – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – دينزل دومفرايس

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز.

