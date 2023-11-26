8 أسماء دفعة واحدة.. غيابات الهلال أمام نافباخور بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة الهلال ونافباخور مساء الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت السعودية والدوحة.

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق نافباخور الاوزبكي يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012