نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال بث مباشر في ديربي الرياض بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقى الهلال مع ضيفه النصر، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال ضد النصر



تنطلق المباراة المنتظرة بين الفريقين الكبيرين، مساء، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض



تذاع مباراة الزعيم والعالمي، على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات SSC السعودية الرياضية مباشرة

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

