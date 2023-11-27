نيس يواصل مطاردة سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نيس مطاردة باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على ضيفه تولوز 1 / صفر، اليوم الأحد في الجولة 13 من المسابقة.

ويدين نيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه تيريم موفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

ورفع نيس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف سان جيرمان المتصدر، وتوقف تولوز عند 12 نقطة في المركز 15.

بهذا الفوز، حافظ نيس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في خمس مباريات.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الخامسة لتولوز في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ست.