نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب فريق بيراميدز بقيادة مواجهة نظيره الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام الإسماعيلي

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من نوفمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الإسماعيلى في الدورى المصرى

تُذاع مباراة بيراميدز والإسماعيلى في الدورى المصرى، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.



ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة.

بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات.

