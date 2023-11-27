نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العربية موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين الكبيرين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم 2023-2024.

موعد مباراة النصر والهلال

يلتقى العالمي والزعيم مساء الجمعة المقبل، الموافق 1/12/2023 في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

يحتل الهلال صدارة دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين ولن يخسر أي مباراة، فيما يأتي النصر في المركز الثامي برصيد 34 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تنقل مباراة الهلال ضد النصر في ديربي الرياض على شبكة قناة SSC السعودية الرياضية، الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

