نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة ميلان ضد بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي ميلان وبوروسيا بورتموند، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند

يستضيف نادي ميلان الإيطالي نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري لعام 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند

وتنقل مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند على شاشة قناة beIN Sports HD 1 English، الناقل الحصري والمباشر لبث كافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل نادي بوروسيا دورتموند في المركز الأول من جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.