نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو يوفنتوس وإنتر ميلان ينتهي "أخوات" وإنزاجي يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نادي إنتر ميلان، بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-24.

نتيجة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ونستعرض لكم متاعبي وزوار "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، نتيجة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الكالتشيو.

ونجح اللاعب دوشان فلاهوفيتش من تسجيل هدف يوفنتوس في شباك الإنتر بالدقيقة 26 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لصالح فريقه إنتر ميلان في الدقيقة 33.

موقف الفريقين بجدول الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة تصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي برصيد 32 نقطة، فيما تواجد يوفنتوس في وصافة الترتيب برصيد 30 نقطة.