نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبورتنج لشبونة يصدم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا، التي تبلغ مليون و400 ألف دولار.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك كان يريد دفع نصف القيمة وتقسيط النصف الآخر، لكن النادي البرتغالي يرفض تماما، رغم هناك وساطة كبيرة من روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني وفينجادا".

وأضاف: "هناك عرض جديد من الزمالك لتسوية القضية وهو دفع 70% من المبلغ كاش نحو مليون دولار، مع تقسيط المبلغ المتبقي".

وواصل: "كل ما يتردد عن مفاوضات الزمالك البرتغالي باولو مينزيس المدير الفني لنادي النجمة اللبناني غير صحيح، ومعتمد جمال مستمر حتى شهر يناير، وهناك اسماء كثيرة مطروحة".

وأكد: "الزمالك رفض فكرة التفاوض على رحيل أي لاعب، وناصر منسي تلقى عروضا كثيرة منها عرض البنك الاهلي".