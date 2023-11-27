نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة صدام كولر وبيرسي تاو عقب مباراة ميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تردد في الساعات الماضية أنباء عن وجود صدام بين نجم الفريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والمدرب مارسيل كولر، خلال مواجهة القلعة الحمراء الأخيرة أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا.

- حقيقة خلاف كولر وتاو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" لا يوجد أي خلاف بين بيرسي تاو مهاجم الفريق والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، خاصة بعد عدم رغبته في التدرب عقب مباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب لديه إصابة فيةالوقت الحالي بكدمة خلال آخر المباراة، وبالتالي إذن له كولر بعدم التدرب، واللاعب تواجد بشكل طبيعي في تدريبات اليوم وصالة الجيم ولم يتغيب".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزا هاما أمام منافسه ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.