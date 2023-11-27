نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتفق مع علي معلول على الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد نهاية عقده رسميا مع الفريق.

وتوصل الطرفين إلى هذا القرار، بسبب عدم الاتفاق على عقد جديد يرضي طموح الجانبين في الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام العديد من الأندية بضم اللاعب.



- رحيل معلول عن الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك اتفاق ضمني بين الأهلي والتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، باكتفاء الأخير بالمدة التي قضاها داخل النادي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب تلقى مؤخرا العديد من العروض الخارجية من الدوريات الخليجية وتحديدًا قطر، وهناك رغبة من النادي مع عدم التجديد في حالة التعاقد مع ظهير أيسر جديد، والاكتفاء بتلك الفترة".

واختتم: "الاتفاق الحالي بين الطرفين هو رحيل اللاعب عقب انتهاء عقده هذا الموسم وإقامة حفل كبير تقديرًا له على مسيرته، على أن يعود بعد ذلك عقب نهاية مسيرته لأي منصب قيادي داخل النادي مستقبلًا".