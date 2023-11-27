نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يهاجم فيتوريا بسبب زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على الفوز الذي حققه نادي الزمالك أمام أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي فاز بها الأبيض بهدف يوسف أوباما على ستاد برج العرب.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": علامة استفهام على تشكيل الزمالك أمام أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وواصل: لا أعلم سبب عدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على رأس حربة صريح من بداية المباراة، رغم وجود ناصر منسي وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينيولا على مقاعد البدلاء.

وأضاف: البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول تسبب في تراجع مستوى أحمد سيد زيزو الجناح الأيمن لنادي الزمالك، بسبب توظيفه في مركز جديد، وعدم الاعتماد عليه بشكل كبير رغم كونه أفضل لاعب في مصر حاليًأ.