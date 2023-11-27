نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يرفض عودة الثلاثي المعاقب للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك فوزًا هامًا على ضيفه أبو سليم الليبي في ضربة البداية بمشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف نظيف حمل توقيع يوسف ابراهيم "أوباما" في الدقيقة 73.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الزمالك حقق الهدف الأهم من مواجهة أبو سليم، وهو حصد النقاط الثلاث خاصًة في ضربة البداية، فالفوز بالجولة الأولى يعطي دفعة للاعبين والجهاز الفني في المباريات القادمة".

وتطرق محمد صلاح للحديث عن أزمة الثلاثي "أحمد فتوح، محمد صبحي، ومصطفى الزناري، قائلًا: أرفض عودة الثلاثي للمشاركة مع القلعة البيضاء في المباريات القادمة.

وتابع: أؤيد قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، نظرًا لما بدر منهم قبل مباراة زد، وخروجهم من المعسكر دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.