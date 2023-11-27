نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره فريق نابولي الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا.