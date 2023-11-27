نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مواجهات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام ست مواجهات اليوم الإثنين 27-11-2023 في بطولة دوري أبطال آسيا، وتعد أبرز لقاءات اليوم مبارتا النصر ضد برسبوليس والاتحاد ضد أجمك إف سي في خامس جولات مرحلة المجموعات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

الشارقة ضد السد – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

نسف قرشي ضد الفيصلي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

اجمك اف سي ضد الاتحاد – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدحيل ضد استقلال دوشنبه – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

النصر ضد برسبوليس – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

سباهان ضد القوة الجوية – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات مساء اليوم الإثنين 27-11-2023، عبر قنواتها.