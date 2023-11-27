الرياضة

"بصفته القائد".. شيكابالا يضع شرطا وحيدا لتجديد عقود نجوم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

تعمل إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، في الحفاظ على بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وتجديد عقودهم بسبب تأخر حل أزمة قيد الصفقات الجديدة.


- شيكابالا يتفاوض مع إدارة الزمالك بشأن تجديد عقود اللاعبين

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحدث مع إدارة النادي وطالب بتجديد عقود اللاعبين".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا باعتباره قائد الفريق، نقل إلى الإدارة  رغبته في عدم التفاوض مع أي لاعب لا يرغب في الاستمرار، داخل النادي".

وأختتم أمير هشام: "هناك نية داخل نادي الزمالك لتكليف حسين السيد عضو مجلس إدارة الكرة ملف الفريق الأول إلى أحمد سليمان فقط، على أن يتفرغ لقطاع الناشئين وينضم إليه مروان الشربيني".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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