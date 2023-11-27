نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بصفته القائد".. شيكابالا يضع شرطا وحيدا لتجديد عقود نجوم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، في الحفاظ على بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وتجديد عقودهم بسبب تأخر حل أزمة قيد الصفقات الجديدة.



- شيكابالا يتفاوض مع إدارة الزمالك بشأن تجديد عقود اللاعبين

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحدث مع إدارة النادي وطالب بتجديد عقود اللاعبين".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا باعتباره قائد الفريق، نقل إلى الإدارة رغبته في عدم التفاوض مع أي لاعب لا يرغب في الاستمرار، داخل النادي".

وأختتم أمير هشام: "هناك نية داخل نادي الزمالك لتكليف حسين السيد عضو مجلس إدارة الكرة ملف الفريق الأول إلى أحمد سليمان فقط، على أن يتفرغ لقطاع الناشئين وينضم إليه مروان الشربيني".