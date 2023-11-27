نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد مباراة الفرق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره نادي بورتو البرتغالي في منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره بورتو البرتغالي مساء الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مونتجويك المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة الإسباني ضد نظيره نادي بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نظيره بورتو في دوري أبطال أوروبا

تذاع أحداث مباراة برشلونة ضد نظيره بورتو عبر قناة بي إن سبورتس 3 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت 3 2024 على النايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة بي إن سبورت 3 2024 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: سهيل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

موقف الفريقين من ترتيب المجموعه الثامنة

برشلونة، 9 نقاط

بورتو، 9 نقاط

شاختار، 6 نقاط

رويال انتويرب، دون نقاط