موعد مباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، موعد مباراة الفرق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي لايبزيج الألماني مساء الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الاتحاد المباراة المرتقبة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره نادي لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره لايبزيج عبر قناة بي إن سبورتس 2القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد بي إن سبورتس 2 عبر نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

الوجهة: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

تردد قناة بي إن سبورت 2 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

الوجهة: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

موقف الفريقين من ترتيب المجموعة السابعة

مانشستر سيتي، 12 نقطة

لايبزيج، 9 نقاط

النجم الأحمر، نقطة واحدة

يانغ بويز، نقطة واحدة